Советником главы «Нафтогаза Украины» по вопросам добычи назначен Маврикий Калугин, который ранее был замглавы правления «Укрнафты». Об этом 23 июня сообщила пресс-служба компании в Facebook

«Нафтогаз» отреагировал на заявление о незаконности назначения Витренко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Надеюсь, мой опыт и усилия помогут достичь этой важной для компании и страны цели. Рад присоединиться к команде», — заявил Калугин.

Калугин с начала 2016 по март 2021 года работал заместителем главы правления, исполнительным вице-президентом по добыче и переработке в «Укрнафте».

Также занимал руководящие должности в Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil & Gas. Образование получил в университете Айдахо. Является гражданином США.

В «Нафтогазе» отмечают, что предложенные Калугиным новые подходы помогли «Укрнафте» стабилизировать добычу углеводородов.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции потребовало отменить назначение Юрия Витренко главой правления «Нафтогаза». Окружной административный суд Киева приостановил действие предписания об увольнении Витренко.