На кадрах ролика видно, что сестра диджея танцует рядом, «дополняя» его музыку. Результат оценили пользователи сети.
«Круто… я дискотеку местную устраивала под эту музыку», «Прекрасное выступление, вживую еще круче, много получила положительных эмоций, радости, восторга», «Восхищаюсь SHMN», — написали подписчики.
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СМИ известно, что внук Ротару окончил Lancing College, а после поступил на факультет фотографии Центрального колледжа искусств и дизайна в Лондоне. В настоящее время 27-летний мужчина занимается музыкой под ником SHNM.
В последнем интервью, которое звездный внук дал испанскому изданию Djmag.Es, Евдокименко-младший рассказал, что увлекся электронной музыкой в 2008 году, вдохновившись выступлением британского диджея Карла Кокса в Киеве.
Его сестра София проживает в Нью-Йорке, где учится в Parsons For Design, также СМИ сообщают о том, что в настоящее время девушка готовится к свадьбе с 31-летним IT-предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Жадановым.
В 2018 году мужчина попал в американский рейтинг Forbes «Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий».