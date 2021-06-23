Внук украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко на днях выступил на фестивале White Nights-2021 в Киеве под ником диджей SHNM. Поддержать брата приехала его сестра Соня, проживающая в Нью-Йорке. Видео с мероприятия разместила у себя в Instagram 22 июня их мать Светлана

На кадрах ролика видно, что сестра диджея танцует рядом, «дополняя» его музыку. Результат оценили пользователи сети.

«Круто… я дискотеку местную устраивала под эту музыку», «Прекрасное выступление, вживую еще круче, много получила положительных эмоций, радости, восторга», «Восхищаюсь SHMN», — написали подписчики.

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В последнем интервью, которое звездный внук дал испанскому изданию Djmag.Es, Евдокименко-младший рассказал, что увлекся электронной музыкой в 2008 году, вдохновившись выступлением британского диджея Карла Кокса в Киеве.

Его сестра София проживает в Нью-Йорке, где учится в Parsons For Design, также СМИ сообщают о том, что в настоящее время девушка готовится к свадьбе с 31-летним IT-предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Жадановым.

В 2018 году мужчина попал в американский рейтинг Forbes «Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий».