Менеджер украинской певицы Оли Поляковой Артем Чирков 21 июня разместил в сториз Instagram неоднозначное фото звезды, что пользователи сети расценили как признание в интимных отношениях между Чирковым и Поляковой

«Ваша любимая рубрика "Спящая красавица"», — подписал Чирков фото, где артистка лежит на кровати в едва угадываемом нижнем белье.

«Артем! Убью!» — отреагировала сама артистка.

«Братан, ты по любому с ней чирикался. Ух», — сделал вывод один из подписчиков.

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Певица Оля Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым, который старше ее на 15 лет. У пары две дочери: Мария и Алиса.

В одном из последних интервью Чирков рассказал, что у него с артисткой сложились доверительные отношения, но они никогда не выйдут за рамки дружбы.