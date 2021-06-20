Резко обвалились акции компании Scatec Solar (Норвегия), имеющей на Украине активы в сфере «зеленой» энергетики, рассказала директор по развитию бизнеса украинского филиала компании Алина Свидерская. Ее слова приводит censor.net 20 июня

Причиной потерь компании стала нерешенная проблема долгов за произведенную на Украине «зеленую» электроэнергию и ввод нового акцизного сбора.

«Наша компания потеряла примерно 10% стоимости акций после новостей (относительно долгов и регуляторных изменений. — Ред.) именно об Украине. Я думаю, это только начало. Мы особо в медиа не выходили по поводу уменьшения выплат, просто биржа увидела оценки (аналитиков. — Ред.)», — сказала Свидерская.

Зеленая энергетика. Как затягивают тарифную петлю на шее украинцев © Gustavo Fring/Pexels

Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал изданию Украина.ру, что украинские потребители просто неспособны платить за электричество по «зеленому» тарифу.

Нет денег на оплату дорогой электроэнергии, полученной из так называемых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и у украинского государства. Между тем сумма задолженности уже приблизилась к одному миллиарду долларов США.

Как отметил Марунич, навязываема Западом таким бедным странам, как Украина, «зеленая» энергетика совместно с требованиями отказаться от угольной и атомной генерации буквально вгоняет эти страны в каменный век, где электричество недоступно подавляющему большинству населения.