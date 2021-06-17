Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в служебных помещениях коммунальной корпорации «Киевавтодор». Об этом 17 июня ГФС сообщила в Facebook

В частности, следственные действия проходят в рамках дела об умышленном уклонении от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции и ремонту путепроводов на сумму более 30 млн гривен (около 75 млн рублей).

Установлено, что одно из обществ в 2019-2020 году по заказу «Киевавтодора» строило и реконструировала мосты и путепроводы в Киеве. Стоимость работ одного из путепроводов составляет более 400 млн гривен (около 1 млрд рублей).

«Указанная подрядная организация отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, якобы привлеченных для выполнения субподрядных работ, что позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ», — говорится в сообщении.

На основании постановления суда по адресу офисных помещений «Киевавтодора» начаты обыски.

Корпорация «Киевавтодор» основана на коммунальной собственности территориальной общины Киева и подчиняется исполнительному органу Киевского городского совета.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, за несколько дней обыски прошли в «Киевзеленстрой», в КП «Спецжилфонд», в «Киеавтодора», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.

Глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник заверил, что обыски в коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой.