Россия дала понять, что она в курсе, что в результате учений НАТО будет снабжать украинскую армию вооружением, которое не будет идти по тому траншу, который выделяют ежегодно США. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков об учениях Sea Breeze 2021, отношениях Украина—НАТО и реакции России © РИА Новости, Сергей Мамонтов Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО в очередной раз снабдит Украину современным оружием для войны в Донбассе.

«То есть все их тайные телодвижения, которые они пытаются совершить, у нас под контролем, а реагировать мы на это можем. И, не дай бог, Украина от слов перейдет к делу, как они все время говорят, что вернут Крым и дойдут чуть ли не до Кубани. Пусть только попробуют», — указал эксперт.

Леонков отметил, что в военно-техническом плане украинская армия, конечно, превышает возможности защитников Донбасса, но у Донбасса есть хороший союзник, который называется Россией.

Россия неоднократно заявляла, что любая попытка решить вопрос в Донбассе силовым методом спровоцирует ответную реакцию России, которая будет такой же силовой, заключил собеседник издания.

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