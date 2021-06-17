Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО в очередной раз снабдит Украину современным оружием для войны в Донбассе.
«То есть все их тайные телодвижения, которые они пытаются совершить, у нас под контролем, а реагировать мы на это можем. И, не дай бог, Украина от слов перейдет к делу, как они все время говорят, что вернут Крым и дойдут чуть ли не до Кубани. Пусть только попробуют», — указал эксперт.
Леонков отметил, что в военно-техническом плане украинская армия, конечно, превышает возможности защитников Донбасса, но у Донбасса есть хороший союзник, который называется Россией.
Россия неоднократно заявляла, что любая попытка решить вопрос в Донбассе силовым методом спровоцирует ответную реакцию России, которая будет такой же силовой, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.