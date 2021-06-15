«Укрзализныця» намерена заключить контракт на поставку ста вагонов с Крюковским вагоностроительным заводом на сумму 3 млрд грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина 15 июня

В «Укрзализныце» сымитировали ремонт вокзала ради денег © Facebook, Євген Кравцов

На 2020 год изношенность вагонов УЗ составила почти порядка 90%. Замены требует около 68 тыс. вагонов, так что заказанные 100 вагонов не спасают ситуацию.

Крюковский вагоностроительный завод в последние годы из-за недостаточной господдержки вынужден сокращать выпуск грузовых вагонов, прибыль предприятия за последний год упала в 8 раз.

Однако вместо того, чтобы поддержать отечественного производителя, в мае 2021 года УЗ подписала договор с французской компанией Alstom о поставке 130 большегрузных электровозов на 900 млн евро (29,4 млрд грн), что в 10 раз больше контракта с Крюковским вагоностроительным.

Ранее пассажиры неоднократно жаловались на плохое состояние вагонов «Укрзализныци» — они загорались на ходу, из дырявой крыши лился дождь, а в вагоне после техосмотра не работал кондиционер. Пассажира из Дании возмутил грязный вагон, и он сам его вымыл.