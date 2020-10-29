Изношенность активов украинской железнодорожной компании «Укрзализныця» (УЗ) сегодня достигает почти 100%. Об этом 29 октября сообщил глава УЗ Владимир Жмак, передает ЦТС

С «Укрзализныци» массово бегут сотрудники: названа причина © Twitter, Владимир Гройсман заявил он.

По словам председателя правления АО УЗ, это является результатом того, что в «Укрзализныцю» не инвестировали «ни одной копейки» государственных денег за время независимости Украины.

По его данным, износ 958 электровозов и 227 тепловозов составляет 96%; 41 138 грузовых вагонов — 89%; 2 040 пассажирских вагонов — 88%; 34 тысяч устройств ж/д автоматики и связи — 68%; ж/д пути изношены на 34%, а контактная сеть (9 319 км) — на 71%.

Жмак сообщил, что до конца года компания намерена направить 350 миллионов гривен (978,3 миллиона рублей) на ремонт грузовых вагонов. Также в этом году планируется инвестировать 400 миллионов гривен (1,1 миллиарда рублей) в капремонты локомотивов.