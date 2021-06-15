Депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») критически отнесся к предложению украинцев «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым, передает РИА Новости 15 июня

Маас рассказал о новых санкциях США против «Северного потока – 2» © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба рассказал, что условием запуска «Северного потока – 2» должна стать «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». Он уточнил, что поднимал эту тему на переговорах в Берлине.

«Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм», — заявил Гердт.

Он настаивает, что «Северный поток – 2» необходим ФРГ больше, чем России, которая может «развернуть» газ в Китай и «спокойно существовать дальше». Германия же, по словам депутата, «поставит на колени всю свою индустрию», если будет вынуждена целиком перейти на дорогой американский газ.

Кроме того, по мнению Гердта, властям Украины нужен Крым как территория, а о местном населении они не думают.

«Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света?» — подчеркнул он.

«Северный поток – 2» — проект газопровода между Россией и Германией по дну Балтийского моря протяженностью более 1 200 километров. Работы по укладке труб начались в 2018 году. Завершить строительство планируется в 2021 году.