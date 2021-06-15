В Бучанском районе Киевской области полицейские задержали водителя, который сел за руль со смертельной дозой алкоголя в крови, сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киевской области в Facebook 14 июня

Сообщается, что полицейские остановили автомобиль УАЗ в селе Песковка Киевской области для проверки документов водителя. После этого его проверили на алкотестере, который показал содержание более пяти промилле алкоголя в крови мужчины при допустимой норме управлением транспорта в 0,2 промилле.

Отмечается, что мужчина рассказал полицейским о том, что «употреблял сегодня пиво».

Украинцы больше тратят на алкоголь и табак, чем на здоровье — Госстат © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Как известно, смертельная доза алкоголя в крови человека составляет 4-6 промилле, то есть 400-450 грамм чистого алкоголя, или 1-1,25 литра 40%-го напитка.

Ранее сообщалось о том, что во Львове пьяный таксист уснул во время оформления на него протокола полицейскими. Его обвинили в управлении транспортным средством в нетрезвом виде.