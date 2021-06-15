Сообщается, что полицейские остановили автомобиль УАЗ в селе Песковка Киевской области для проверки документов водителя. После этого его проверили на алкотестере, который показал содержание более пяти промилле алкоголя в крови мужчины при допустимой норме управлением транспорта в 0,2 промилле.
Отмечается, что мужчина рассказал полицейским о том, что «употреблял сегодня пиво».
Правоохранительные органы запретили мужчине управлять автомобилем. Сообщается, что на пьяного водителя были составлены два административных протокола: за управление транспортным средством без водительских прав и за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Как известно, смертельная доза алкоголя в крови человека составляет 4-6 промилле, то есть 400-450 грамм чистого алкоголя, или 1-1,25 литра 40%-го напитка.
Ранее сообщалось о том, что во Львове пьяный таксист уснул во время оформления на него протокола полицейскими. Его обвинили в управлении транспортным средством в нетрезвом виде.