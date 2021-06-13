Президент Украины Владимир Зеленский оказался человеком, который переступил не только через идеалы и обещания, но и через кровь собственного народа, и через интересы своей семьи. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Владимир Путин сравнил законопроект о коренных народах Украины с «теорией и практикой нацистской Германии», которая делила людей на «первосортные и второсортные категории». При этом глава государства назвал Зеленского «евреем по национальности» и человеком, у которого «возможно, там кровь намешана», задав вопрос, можно ли считать его «настоящим украинцем».

Эксперт отметил, что Зеленский вырос в нормальной интеллигентной семье из русскоговорящего Кривого Рога, но он забыл обо всем, когда продолжил проводить политику насильственной украинизации и деруссификации.

«Все зависит от личности президентства Зеленского. Он оказался не просто пустышкой. Он оказался сосудом, наполненной удивительной смесью пороков, страха, зависти, желания понравиться, властолюбия и самых низменных черт», — категоричен Скачко.

По его мнению, что Зеленский до сих пор не избавился от черты, присущей комедийным актером, которым нужно слышать смех в зале и получать аплодисменты здесь и сейчас, притом что эта черта не годится для управления государством.

Собеседник издания добавил, что Зеленский одержал победу на выборах только усилием команды политтехнологов, а также благодаря тому, что все кандидаты, начиная с Петра Порошенко, были еще хуже.