По словам Неменского, на Западе нет абсолютного доверия к Украине, напротив, там господствует раздражение и даже недоумение в связи с тем, что там происходит.
«Сейчас не только Россию, но и Запад интересует разрядка на Украине, потому как Украина оказалась помехой возобновлению нормальных переговорных форматов. Тем более что поставить Украину под полный контроль и наладить систему внешнего управления пока тоже не получается», — сказал политолог.
Обострение ситуации сейчас не в интересах и России, и Запада, его хотят только украинские политики ради нагнетания обстановки, заключил Неменский.
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