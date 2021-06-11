Военный эксперт Алексей Леонков об учениях Sea Breeze 2021, отношениях Украина—НАТО и реакции России
Военный эксперт Алексей Леонков об учениях Sea Breeze 2021, отношениях Украина—НАТО и реакции России
© РИА Новости, Сергей Мамонтов
По словам Неменского, на Западе нет абсолютного доверия к Украине, напротив, там господствует раздражение и даже недоумение в связи с тем, что там происходит.

«Сейчас не только Россию, но и Запад интересует разрядка на Украине, потому как Украина оказалась помехой возобновлению нормальных переговорных форматов. Тем более что поставить Украину под полный контроль и наладить систему внешнего управления пока тоже не получается», — сказал политолог.

Обострение ситуации сейчас не в интересах и России, и Запада, его хотят только украинские политики ради нагнетания обстановки, заключил Неменский.

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