После достройки «Северный поток – 2» в любом случае еще должен пройти сертификацию, вряд ли его запуск повлияет на газовый рынок. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Марунич: почему Украина не может обеспечить себя электроэнергией самостоятельно? © кадр из видео Украина.ру Владимир Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока — 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена.

Эксперт также отметил, что нужно будет что-то сделать и с газовой директивой Евросоюза, з-за которой СП-2 можно использовать только на половину мощности.

«В связи с этим я думаю, что газопровод не окажет никакого влияния на газовый рынок ЕС до конца текущего года», — констатировал Марунич.

Более того, от конфигурации нового правительства ФРГ, которое должны избрать осенью, зависит и то, заработает ли вообще газопровод, начнут ли по нему поставлять газ в Европу, заключил собеседник издания.

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