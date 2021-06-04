Сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал о ситуации на украинском рынке газа и дал прогноз по ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2»

- Дмитрий, в мае Украина закачала газа в хранилища вчетверо меньше, чем годом ранее, на первое июня запасы в ПХГ были на 13% ниже, чем в 2020-м. По-вашему, это серьезная проблема или нет?

— Нет, сейчас газа более чем достаточно, так что это не проблема. Были рекордные остатки по итогам отопительного сезона текущего года. Никто не спешит закачивать, потому что не нужен газ в таких объемах.

На фоне рекордного падения цен на газ, которое мы имели, его было закуплено более чем достаточно, и нет смысла его сейчас много закачивать.

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Это самый большой плюс реформы украинского рынка газа — упрощение работы с иностранцами. Теперь они в режиме таможенного склада закачивают газ, не растамаживая его, — он не платит таможенные платежи, процедура упрощена.

Этим же пользуются украинские трейдеры. Потом этот газ они отправляют в Европу. Так и в этот раз: газ полгода назад закачали, и теперь его продают в первую очередь в страны Евросоюза. И это большой плюс от реформы для оператора украинской ГТС, так как для него это реальные деньги за прокачку газа.

- Врио главы «Укртрансгаза» Сергей Перелома сказал, что низкие темпы закачки связаны с тем, что трейдеры выжидают снижения цен на газ в Европе. С чем связан этот рост цен?

— В целом в Европе растет потребление. Трейдеры Европы не хотят повторения ситуации, когда был огромный объем газа закачан в хранилища, и они должны были в убыток себе его продавать.

Это было вызвано множеством факторов: и падением потребления из-за пандемии коронавируса, и последствиями украино-российского газового конфликта, которые привели к тому, что массово стали запасаться газом на случай, если не будет подписан договор о транзите через Украину.

Сейчас вакцинация в Европе привела к тому, что там есть ожидания роста экономики и потребления энергоресурсов, в частности газа.

- Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что русские, «Газпром», специально не качают газ, не дозаявляются на аукционы по Украине, чтобы спровоцировать рост стоимости газа в ЕС. Действительно ли «Газпром» так влияет на европейский рынок?

— Это такой бред — русские, мол, виноваты уже тем, что не хотят качать через Украину газ. «Газпрому», конечно, не нужны низкие цены на газ. Но если бы российская компания хотела завысить цены, а другие факторы способствовали бы снижению цены, то ничего бы у нее не вышло. Согласитесь, «Газпром» не всесильный, это не какой-то там «Вельзевул» европейского газового рынка.

К текущему состоянию рынка привела совокупность факторов. И эта ситуация на европейском рынке не меняется.

- Уже упомянутый Перелома сказал, что трейдеры, прежде чем заполнять украинские ПХГ, хотят дождаться снижения цен на газ в ЕС. Но стоит ли ожидать этого снижения до конца текущего года? Если да, то чем оно может быть обусловлено?

— Сложный вопрос. Если бы я точно знал на него ответ, претендовал бы, наверное, на Нобелевскую премию по экономике. Это сложный вопрос, нужно учесть слишком много факторов.

Во-первых, нефть дорожает, и, хотя сейчас прямой корреляции с нефтяным рынком у газового нет, но общий тренд — удорожание сырья. Например, железная руда вообще «улетела в космос». Украина сейчас экспортирует железную руду по 160 долларов за тонну, хотя еще полгода назад она стоила 40 долларов за тонну.

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Европейская экономика будет восстанавливаться на фоне вакцинации и возобновления деловой активности. Даже на Украине, где практически никого не вакцинируют, наблюдается экономический рост во втором квартале — просто некуда больше падать, оттолкнулись от дна. Но это только в том случае, если не случится ничего экстраординарного.

- А ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию может повлиять на цены на газ в Европе в текущем году? Путин уже сообщил о завершении прокладки первой нитки газопроекта.

— После достройки «Северный поток – 2» еще должен пройти сертификацию, кроме того, нужно что-то сделать и с газовой директивой Евросоюза. Из-за нее СП-2 можно использовать только на половину мощности. В связи с этим я думаю, что газопровод не окажет никакого влияния на газовый рынок ЕС до конца текущего года. Более того, от конфигурации нового правительства ФРГ, которое должны избрать осенью, зависит и то, заработает ли вообще газопровод, начнут ли по нему поставлять газ в Европу.