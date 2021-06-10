«Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства», — говорится на сайте Нацсовета.
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В сообщении уточняется, что раньше контент канала отличался от «эфирного наполнения типичных провластных белорусских медиа», но в последнее время ситуация изменилась.
В частности, в эфир «Беларуси 24» стали выходить такие программы как:
- «Понять и обезвредить» с участием запрещенного на Украине российского певца Олега Газманова,
- «Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам — 50» с россиянкой Ольгой Кормухиной, которая тоже фигурирует в украинском черном списке,
- «Последний день» с участием актера Бориса Щербакова, ему тоже запрещен въезд в страну, и другие передачи.
«В сюжете за 21 мая под названием «Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси» звучали пренебрежительные высказывания в адрес батальона «Донбасс», который в составе Национальной гвардии защищает территориальную целостность нашего государства от российской военной агрессии (военное формирование было названо "карательными батальоном")», — написано в пояснении Нацсовета.
Признаки нарушения украинских правил вещания в ведомстве усмотрели также в сюжете от 22 мая, вышедшем под названием «Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом». По мнению сотрудников регулятора, информация в материале подавалась искаженно.