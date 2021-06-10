Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 10 июня принял решение исключить телеканал «Беларусь 24» из перечня каналов, разрешенных для ретрансляции на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства

«Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства», — говорится на сайте Нацсовета.

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В частности, в эфир «Беларуси 24» стали выходить такие программы как:

«Понять и обезвредить» с участием запрещенного на Украине российского певца Олега Газманова ,

, «Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам — 50» с россиянкой Ольгой Кормухиной , которая тоже фигурирует в украинском черном списке,

, которая тоже фигурирует в украинском черном списке, «Последний день» с участием актера Бориса Щербакова, ему тоже запрещен въезд в страну, и другие передачи.

«В сюжете за 21 мая под названием «Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси» звучали пренебрежительные высказывания в адрес батальона «Донбасс», который в составе Национальной гвардии защищает территориальную целостность нашего государства от российской военной агрессии (военное формирование было названо "карательными батальоном")», — написано в пояснении Нацсовета.

Признаки нарушения украинских правил вещания в ведомстве усмотрели также в сюжете от 22 мая, вышедшем под названием «Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом». По мнению сотрудников регулятора, информация в материале подавалась искаженно.