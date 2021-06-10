Кива рассказал, что такие серьезные вопросы, как «назначение» главы украинского государства решаются в Вашингтоне, а там уже задумались о смене Зеленского и даже сложили будущий образ лидера страны, такого, который сможет объединить политиков и олигархов.
«И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева. Почему говорю сутенер? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице», — заявил депутат.
Кива утверждает, что даже живет Кличко в доме, где функционирует бордель. Однако в конце спича парламентарий оговорился, что все, что он сказал — его личное мнение.
Между тем, не так давно в квартире Кличко прошли обыски, что отдельные политики назвали попыткой Зеленского устранить конкурента. В ответ президент заявил, что не в видит в мэре столицы соперника.
Комментировал ситуацию и сам Кличко, он уверен, что обыски были не случайными, однако заявляет, что конфликта с главой государства у него нет, хоть в отношениях и случаются отдельные шероховатости.
В то же время столичный градоначальник отмечал, что определенная «политическая ревность» со стороны Зеленского присутствовала в тот момент, когда Киев закупил вакцину от коронавируса.