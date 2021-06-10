Депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что сменить Владимира Зеленского на посту президента уже совсем скоро может экс-боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко. Об этом 9 июня парламентарий заявил в эфире телеканала «Первый независимый», который в настоящее время вещает в YouTube

Зеленский озвучил запасной план на случай, если Рада не примет закон об олигархах © пресс-служба президента Украины

«И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева. Почему говорю сутенер? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице», — заявил депутат.

Кива утверждает, что даже живет Кличко в доме, где функционирует бордель. Однако в конце спича парламентарий оговорился, что все, что он сказал — его личное мнение.

Между тем, не так давно в квартире Кличко прошли обыски, что отдельные политики назвали попыткой Зеленского устранить конкурента. В ответ президент заявил, что не в видит в мэре столицы соперника.

Комментировал ситуацию и сам Кличко, он уверен, что обыски были не случайными, однако заявляет, что конфликта с главой государства у него нет, хоть в отношениях и случаются отдельные шероховатости.

В то же время столичный градоначальник отмечал, что определенная «политическая ревность» со стороны Зеленского присутствовала в тот момент, когда Киев закупил вакцину от коронавируса.