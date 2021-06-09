Уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Украины Людмила Денисова считает, что жители ЛДНР получают российские паспорта, чтобы получить ряд выплат или услуг. Она заявила об этом на днях в эфире программы «Донбасс Prime»

Вассерман объяснил, какой удар по Украине нанесли российские паспорта для Донбасса © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Почему человек берет этот российский "аусвайс" (удостоверяющий личность документ, выдаваемый немецкими властями во время Второй мировой войны. — Ред.)? Чтобы была возможность получить какие-то дополнительные выплаты, полечиться, потому что если у него нет такого паспорта, то не предоставляют медицинское лечение… Поэтому люди, чтобы выжить, берут эти паспорта», — считает Денисова.

Омбудсмен также напомнила, что осенью в России пройдут выборы в Госдуму, и, по ее мнению, жителей ЛДНР, оформивших российские документы, «заставляют» регистрироваться на избирательном сайте, чтобы потом они могли проголосовать за российскую власть.

Ранее Верховная Рада разработала законопроект о паспортизации жителей ЛДНР, согласно которому украинцев с паспортом РФ будут лишать избирательного права.