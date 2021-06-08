Согласно отчету, министерству выделили 4,7 млрд грн (около 12 млрд рублей) из фонда для доплат территориальным органам МВД. Из выделенных денег не потратили лишь 6 млн грн (около 15 млн рублей). При этом нарушений выявили на 26,5 млн грн (около 66 млн рублей).
В частности, территориальные органы МВД увеличили зарплаты медицинским и другим работникам за счет средств COVID-фонда при отсутствии в учреждениях здравоохранения МВД больных с пневмониями и лиц с подозрением или диагностированным COVID-19.
Также надбавки были выплачены медикам и военным, которые были в отпуске и на больничном. По материалам аудиторов 51 материал передан в правоохранительные органы.
3 июня сообщалось, что Министерство социальной политики завысило потребность в бюджетных средствах во время борьбы с COVID-19, что стало причиной отвлечения 2,5 млрд грн (около 6,25 млрд рублей) из государственного бюджета.