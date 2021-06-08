МВД Украины расходовало на миллионы больше средств из фонда страны по борьбе с коронавирусом, чем ведомству выделили. Об этом 8 июня сообщает на своем сайте Госаудитслужба

Арсен Аваков и «светлое будущее» © Yulia Babych

В частности, территориальные органы МВД увеличили зарплаты медицинским и другим работникам за счет средств COVID-фонда при отсутствии в учреждениях здравоохранения МВД больных с пневмониями и лиц с подозрением или диагностированным COVID-19.

Также надбавки были выплачены медикам и военным, которые были в отпуске и на больничном. По материалам аудиторов 51 материал передан в правоохранительные органы.

3 июня сообщалось, что Министерство социальной политики завысило потребность в бюджетных средствах во время борьбы с COVID-19, что стало причиной отвлечения 2,5 млрд грн (около 6,25 млрд рублей) из государственного бюджета.