«Мы обязательно этого врага (Россию — ред.) победим. Мы освободим всех, и территории обязательно. В Крыму нас всех ждут. Они не будут останавливать сопротивление оккупанту. Да, будет еще кровь, но это путь к победе. И мы обязательно победим», — сказал Чийгоз.
Ранее в Меджлисе заявили о готовности организовать теракты на границе с полуостровом в случае если президент Владимир Зеленский пойдет на попятную и восстановит водоснабжение Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
* Деятельность организации запрещена в РФ