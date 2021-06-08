Заместитель главы организации «Меджлис крымско-татарского народа»*, депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз на съезде политсилы 7 июня, который транслировали в эфире «Пятого канала», заявил о планах украинских националистов вернуть Крым, даже если это потребует кровопролития

«Мы обязательно этого врага (Россию — ред.) победим. Мы освободим всех, и территории обязательно. В Крыму нас всех ждут. Они не будут останавливать сопротивление оккупанту. Да, будет еще кровь, но это путь к победе. И мы обязательно победим», — сказал Чийгоз.

В Крыму лидера Меджлиса* Чубарова приговорили к 6 годам колонии © РИА Новости, Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский пойдет на попятную и восстановит водоснабжение Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

* Деятельность организации запрещена в РФ