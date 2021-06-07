Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о разочаровывающих действиях США. Об этом он написал в своем Telegram-канале 7 июня

По мнению Пушкова, в Киеве напрасно считают, что конфликт с Москвой делает их центром мира, когда на самом деле они выступают лишь тактическим инструментом Запада в противостоянии между Россией, США и Китаем.

«США могут его по необходимости использовать, а могут и проигнорировать. Особенно когда на кону куда более важные вещи или когда американские руководители просто не знают, как отвязаться от назойливых киевских политиков», — написал сенатор.

Байден не позвал. Почему Зеленский обрушился с критикой на США © AP, Efrem Lukatsky Петр Порошенко пытался «попасться на глаза» бывшему президенту США Бараку Обаме, а тот его избегал.

«Киев со своими неумеренными запросами и криком "Пустите нас немедля в Европу! И в ЕС! И в НАТО!" немало надоел и европейцам. И после периода, когда Запад носился с Украиной как с писаной торбой, чем немало развратил Киев, сообщив ему во многом ложное ощущение собственной значимости, наступил период усталости от Украины. И понимания, что на деле ее роль в мировой политике — более чем скромная», — написал он.

Байден, по словам Пушкова, постоянно заверяет, что не оставит Украину «один на один с Россией», но этим и ограничивается.

Ранее президент США Джо Байден назвал введение блокирующих санкций против проекта «Северный поток — 2» контрпродуктивным, поскольку он близок к завершению.

Президент Украины Владимир Зеленский, как он утверждает, был удивлен и разочарован, узнав о решении США не вводить санкции против «Северного потока — 2». Украинский президент сказал, что это решение Байдена может ослабить доверие украинцев к США. Он также заявил, что трубопровод — оружие в руках Российской Федерации.