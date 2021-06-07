Инцидент произошел в дельфинарии «Немо». Ребенок подошел к воде, протянул к дельфину руку, а тот схватил ее зубами. Родители отвезли сына в больницу.
В дельфинарии перед пострадавшими не извинились. Там заявили, что это первый подобный случай за 16 лет, и отметили, что общение с дельфинами может происходить только в специально отведенной зоне в присутствии тренера.
Во всех остальных случаях действует запрет подходить к бортику бассейна и опускать в воду руки. Кроме того, дельфины приучены получать от тренера лакомства, поэтому животное ожидало рыбку, за которой и потянулось зубами.
Случившееся прокомментировали жители Одессы. Они отмечают, что в дельфинарии звери находятся в стрессе и поэтому могут напасть на тех, кто их дразнит.