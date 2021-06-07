В одесском дельфинарии дельфин схватил зубами за руку мальчика, который игнорировал правила поведения с этим животными. Об этом сообщил Telegram-канал «Одесса инфо»

Инцидент произошел в дельфинарии «Немо». Ребенок подошел к воде, протянул к дельфину руку, а тот схватил ее зубами. Родители отвезли сына в больницу.

«Дельфины руководят людьми». Кандидат на пост главы Академии наук сделал шокирующее заявление © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

Во всех остальных случаях действует запрет подходить к бортику бассейна и опускать в воду руки. Кроме того, дельфины приучены получать от тренера лакомства, поэтому животное ожидало рыбку, за которой и потянулось зубами.

Случившееся прокомментировали жители Одессы. Они отмечают, что в дельфинарии звери находятся в стрессе и поэтому могут напасть на тех, кто их дразнит.