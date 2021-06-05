Сегодня Америка может отдалить Россию от Китая лишь полумерами, которые касаются каких-то секторальных моментов, возможно, даже не особо ощутимых для экспертной среды. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Сергея Чемизова о том, что Россия собирается поставлять уголь Китаю, причем на 60-70% заменить собственным углем австралийский.

По его мнению, эта тема очень важная, и это достаточно серьезный посыл для тех же Соединенных Штатов и их сателлитов.

«Так что в данной ситуации я думаю, что такие мелкие шаги, условно говоря, встречаются Путин и Байден и говорят: а может, вы откажетесь вот от этого момента по углю для Китая, а мы снимем санкции по «Северному потоку — 2»? Это я говорю гипотетически. То есть для каждой стороны этот момент существен, но в целом для архитектуры мира это только маленькие кирпичики», — считает Бондаренко.

Тем не менее, добавил политолог, между Россией и США сегодня невозможны размены относительно того, что США уйдут из Восточной Европы, а Россия прекратит поставки Китаю.

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