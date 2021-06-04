Сегодня многие испытывают ностальгию по периоду холодной войны с её относительно чёрно-белым видением мира, потому что сегодня очень трудно понять, где враги, а где друзья. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Мир меняется слишком быстро, и сегодня ни одно здравомыслящее государство не станет заключать долгосрочные стратегические договоры, потому что очень велика вероятность, что следующее поколение политиков их будет отменять, отметил эксперт.

«Мы живём во время гибких коалиций, тактических договоров и конъектурной международной дружбы. В этих условиях и складывается миропорядок, который мы называем "новым", складывается хаотично, без какого-то нашего представления о том, что он из себя будет представлять, без понимания того, какие тенденции и какие факторы будут играть наибольшую роль».

В результате, по его мнению, мы видим сегодня очень сумбурную конкуренцию разных стран, в том числе великих держав, за своё место в новом миропорядке, который на самом деле они сами себе не очень представляют.

Плюс именно у этих держав велико желание использовать старые международные механизмы, что ещё больше делает ситуацию хаотичной и непредсказуемой и, соответственно, опасной, заключил собеседник издания.

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