Госслужба статистики Украины ранее определила, что за последние 30 лет население страны сократилось почти на 10 миллионов человек. В последний раз перепись населения проводилась на Украине в 2001 году (тогда в стране насчитали 48 млн 457 тысяч человек). Впоследствии сроки новой переписи неоднократно переносили, ссылаясь на недостаток средств.
Эксперт считает, что сейчас численность населения Украины несколько выше, чем она была в конце 2019 — начале 2020 года, потому что тогда не было пандемии коронавируса, границы были открыты, и значительная часть населения работала за рубежом.
«Потом, когда стали закрываться границы, многие из них вернулись назад, а снова уехали немногие, потому что не всем повезло опять уехать на заработки за рубеж. В том числе потому, что спрос на гастарбайтеров снизился в Европе», — пояснил Ищенко.
Исходя из этого, сейчас численность населения Украины может быть выше на 5 млн человек, чем она была в начале 2020 года, но эта цифра вполне вписывается в «вилку» между 25 и 35 млн человек, потому что подсчеты на основании потребления хлеба или электроэнергии показывают примерно одинаковые цифры, а колебаться это число может в зависимости от ситуации на рынке труда, добавил политолог.
Если брать более конкретные цифры, то сейчас эта численность составляет от 29 до 31 млн человек, в отдельные периоды меньше, в отдельные периоды больше, резюмировал специалист.