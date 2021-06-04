Есть расчеты, которые показывают, что на Украине сегодня проживают от 25 до 35 млн человек, но вряд ли эту цифру можно взять и зафиксировать. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт считает, что сейчас численность населения Украины несколько выше, чем она была в конце 2019 — начале 2020 года, потому что тогда не было пандемии коронавируса, границы были открыты, и значительная часть населения работала за рубежом.

«Потом, когда стали закрываться границы, многие из них вернулись назад, а снова уехали немногие, потому что не всем повезло опять уехать на заработки за рубеж. В том числе потому, что спрос на гастарбайтеров снизился в Европе», — пояснил Ищенко.

Исходя из этого, сейчас численность населения Украины может быть выше на 5 млн человек, чем она была в начале 2020 года, но эта цифра вполне вписывается в «вилку» между 25 и 35 млн человек, потому что подсчеты на основании потребления хлеба или электроэнергии показывают примерно одинаковые цифры, а колебаться это число может в зависимости от ситуации на рынке труда, добавил политолог.

Если брать более конкретные цифры, то сейчас эта численность составляет от 29 до 31 млн человек, в отдельные периоды меньше, в отдельные периоды больше, резюмировал специалист.