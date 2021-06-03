В среду, 2 июня, газета «Комсомольская правда» опубликовала суммы, которые артисты просят за выступления на частных корпоративах. Издание ссылается на информацию, полученную от организаторов концертов

Некоторые любят погорячее: Лорак озвучила, сколько мужские глянцевые журналы предлагают ей за полную обнаженку © Ани Лорак/Инстаграм Алла Пугачева оценивает свой концерт для избранных в 350 тыс. евро (31 млн руб.), при этом избирательно подходя к выбору заказчиков.

Экс-супруг исполнительницы 54-летний поп-король Филипп Киркоров просит за выступления 90 тыс. евро, что в рублях составляет примерно 8 млн.

А вот нынешний муж Примадонны 44-летний шоумен Максим Галкин входит в тройку самых высокооплачиваемых российских артистов, уступив второе место певице Земфире. Комик и ведущий в одном лице оценивает свои выступления в 120 тыс. евро (более 10 млн руб.).

Средний гонорар за корпоратив у представителей российского и украинского шоу-бизнеса составляет примерно 50 тыс. евро (почти 4,5 млн руб.).

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Пару дней назад в СМИ появилась новость о том, что Галкин задолжал взнос Пенсионному фонду РФ. Шоумен тут же отреагировал на это известие в своих сетях, заявив, что это ложь.

Отдельные пользователи уже успели пошутить, что если на размер своего гонорара артист никак не ответит, то молчание можно будет считать знаком согласия.