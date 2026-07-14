Парламент Украины легализовал порнографию: Рада сделала шаг к декриминализации - 14.07.2026 Украина.ру
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Парламент Украины легализовал порнографию: Рада сделала шаг к декриминализации
Парламент Украины легализовал порнографию: Рада сделала шаг к декриминализации - 14.07.2026 Украина.ру
Парламент Украины легализовал порнографию: Рада сделала шаг к декриминализации
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который декриминализирует создание и распространение порнографических материалов с участием совершеннолетних
2026-07-14T14:45
2026-07-14T14:45
новости
украина
верховная рада
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За документ проголосовал 231 депутат, против — 8, трое воздержались. При этом ответственность за детскую порнографию и принуждение к съёмкам сохраняется и ужесточается.Одна из целей законопроекта — борьба с коррупцией: по мнению авторов, правоохранители давно "крышуют" порнобизнес за регулярные взятки. Теперь документ ждёт поправок и второго чтения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, верховная рада
Новости, Украина, Верховная Рада

Парламент Украины легализовал порнографию: Рада сделала шаг к декриминализации

14:45 14.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України / Перейти в фотобанкВерховная рада украины заседание
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который декриминализирует создание и распространение порнографических материалов с участием совершеннолетних
За документ проголосовал 231 депутат, против — 8, трое воздержались. При этом ответственность за детскую порнографию и принуждение к съёмкам сохраняется и ужесточается.
Одна из целей законопроекта — борьба с коррупцией: по мнению авторов, правоохранители давно "крышуют" порнобизнес за регулярные взятки.
Теперь документ ждёт поправок и второго чтения.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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