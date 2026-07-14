https://ukraina.ru/20260714/parlament-ukrainy-legalizoval-pornografiyu-rada-sdelala-shag-k-dekriminalizatsii-1081453069.html

Парламент Украины легализовал порнографию: Рада сделала шаг к декриминализации

Парламент Украины легализовал порнографию: Рада сделала шаг к декриминализации - 14.07.2026 Украина.ру

Парламент Украины легализовал порнографию: Рада сделала шаг к декриминализации

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который декриминализирует создание и распространение порнографических материалов с участием совершеннолетних

2026-07-14T14:45

2026-07-14T14:45

2026-07-14T14:45

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За документ проголосовал 231 депутат, против — 8, трое воздержались. При этом ответственность за детскую порнографию и принуждение к съёмкам сохраняется и ужесточается.Одна из целей законопроекта — борьба с коррупцией: по мнению авторов, правоохранители давно "крышуют" порнобизнес за регулярные взятки. Теперь документ ждёт поправок и второго чтения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, верховная рада