Парламент Украины легализовал порнографию: Рада сделала шаг к декриминализации
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України / Перейти в фотобанкВерховная рада украины заседание
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который декриминализирует создание и распространение порнографических материалов с участием совершеннолетних
За документ проголосовал 231 депутат, против — 8, трое воздержались. При этом ответственность за детскую порнографию и принуждение к съёмкам сохраняется и ужесточается.
Одна из целей законопроекта — борьба с коррупцией: по мнению авторов, правоохранители давно "крышуют" порнобизнес за регулярные взятки.
Теперь документ ждёт поправок и второго чтения.
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