Известно, что трек был выставлен на продажу в формате NFT, то есть в виде цифрового актива, гарантирующего оригинальность предмета, а также право собственности на объект.
Музыканты заявили, что в первые сутки после публикации было приобретено более 50 токенов (единиц информации).
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Речь идет о небольших кусочках композиции, например, вступление к песне можно приобрести за 100 гривен (268 рублей), их тираж 10 тысяч штук. В этом случае покупатель получает статус благотворителя серебряного уровня.
Подняться на золотой уровень можно за 1 тысячу гривен (чуть более 2,5 тысяч рублей), тут речь идет про титульные фразы из композиции, тираж — 1 тысяча штук.
Самый высокий — платиновый уровень — дается за припев, здесь тираж уже 100 штук, а стоимость — 10 тысяч гривен (26,8 тысячи рублей).
Среди платиновых благотворителей планируется разыграть пожизненный билет на сольные концерты «Океана Эльзы».
Все вырученные средства музыканты обещают перечислить просветительскому проекту для детей «Желтый автобус».