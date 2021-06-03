Украинская группа «Океан Эльзы» и рэперша Аlyona Аlyona продали фрагменты совместной композиции «Страна детей», которую они посвятили подростку-евромайдановцу. Много ли удалось заработать, 2 июня сообщил «Гордон»

«Включить мозги»: Данилец из «Кроликов» ответил на вопрос про Крым © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна

Музыканты заявили, что в первые сутки после публикации было приобретено более 50 токенов (единиц информации).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: А КАК ЖЕ ДЕТИ ДОНБАССА? «ОКЕАН ЭЛЬЗЫ» И ALYONA ALYONA ПОСВЯТИЛИ ПЕСНЮ ПОДРОСТКУ-ЕВРОМАЙДАНОВЦУ.

Речь идет о небольших кусочках композиции, например, вступление к песне можно приобрести за 100 гривен (268 рублей), их тираж 10 тысяч штук. В этом случае покупатель получает статус благотворителя серебряного уровня.

Подняться на золотой уровень можно за 1 тысячу гривен (чуть более 2,5 тысяч рублей), тут речь идет про титульные фразы из композиции, тираж — 1 тысяча штук.

Самый высокий — платиновый уровень — дается за припев, здесь тираж уже 100 штук, а стоимость — 10 тысяч гривен (26,8 тысячи рублей).

Среди платиновых благотворителей планируется разыграть пожизненный билет на сольные концерты «Океана Эльзы».

Все вырученные средства музыканты обещают перечислить просветительскому проекту для детей «Желтый автобус».