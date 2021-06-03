Верховная Рада приняла постановление о назначении на 31 октября 2021 года внеочередных выборов в четырех населенных пунктах Украины. Об этом 2 июня сообщается на сайте парламента

Досрочные выборы? Золотарев о скрытых посылах Зеленского на конференции Ранее Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного суда Украины, отменившего протокол ЦИК от 19 мая об установлении результатов промежуточных выборов депутатов в округе № 87 в Ивано-Франковской области и признании «слуги народа» Василия Вирастюка избранным нардепом.