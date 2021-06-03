Назначены внеочередные выборы Улановского сельского головы Хмельницкого района Винницкой области (проект постановления № 5569), Смотрицкого поселкового головы Каменец-Подольского района Хмельницкой области (№ 5567), Кельменецкого поселкового головы Днестровского района Черновицкой области (№ 5568) и Надлацкого сельского головы Голованевского района Кировоградской области (№ 5573).
Ранее Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного суда Украины, отменившего протокол ЦИК от 19 мая об установлении результатов промежуточных выборов депутатов в округе № 87 в Ивано-Франковской области и признании «слуги народа» Василия Вирастюка избранным нардепом.