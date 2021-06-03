Сегодня более вероятно возвращение на российский престол династии Романовых, чем возвращение Украины в состояние, которое было при Викторе Януковиче. Переход из республики в монархию не требует серьезного изменения системы. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«России несложно разрешить поставки на свою территорию вагонов или вертолетных двигателей украинского производства. Просто их там давно не производят. Я с тем же успехом могу разрешить поставки из Украины шелковых тканей. Главное — просто следить, чтобы с украинской территории контрабандой не шла чужая продукция», — указал Ищенко.

По его мнению, России было выгодно пойти на взаимное снятие тех или иных ограничений, потому что российский капитал получил бы возможность купить те предприятия, которые еще работают, сделать эффективными и получать от этого прибыль, а также было бы выгодно, чтобы Киев вернулся к прямым закупкам газа у «Газпрома».

Что касается деятельности Виктора Медведчука, то Москва, сотрудничая с ним, пыталась подтолкнуть Украину к более адекватному поведению в отношениях с Россией, но это не означает, что она делала на него ставку, добавил политолог.