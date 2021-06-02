Печерский районный суд Киева заблокировал банковские счета и арестовал жилье украинского политика и блогера Анатолия Шария, сообщил главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов 2 июня на своей странице в Facebook

«Лицемеры»: Шарий о «шокированной» задержанием Протасевича Украине © Twitter, Анатолий Шарий

Также Бутусов утверждает, что суд принял решение о временном доступе к вещам и документам Шария, которые являются банковской тайной в канадском банке «Hsbc Bank Canada».

Сам Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что помимо европейской недвижимости арест наложен и на его имущество в Канаде.

«Вчера Офис Президента проанонсировал, сегодня вуаля — Печерский суд арестовал имущество Анатолия Шария, 10 лет не живущего в Украине и не ведущего в Украине никакой финансовой или хозяйственной деятельности. Арестовал, понятно, не в Украине, а в Европе, в России, и, внимание — в Канаде(???). Владимир Кокаинович, это что — истерика или сумасшествие?», — написал Шарий.

Он также выразил удивление тем, что Зеленский не арестовал ни одного актива украинских олигархов, и заявил, что теперь знает, «кто виноват в пенсиях в 30 долларов в стране и разваленных больницах». Политик также отметил, что «с Шарием бороться легче».