Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню Ich hasse Kinder, что на русский переводится как «Я ненавижу детей». Видео появилось на Youtube-канале исполнителя 1 июня

А как же дети Донбасса? «Океан Эльзы» и Alyona Alyona посвятили песню подростку-евромайдановцу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Александр Ревва, который сыграл капитана милиции.

Сюжет поднимает тему детской жестокости по отношению друг другу, в том числе в школе. Украиноязычные подписчики музыканта отметили, что для них в клипе самой важной стала антисоветская тема, которую Линдеманн, наконец, поднял.

Однако большинство его поклонников призвало не искать ненависти к СССР там, где ее нет, а обратить внимание на актуальность проблемы детской жестокости.

«Жестко», «Он не изменяет себе, без розовых соплей», «Ну дает дед», «Возможно, это отсылка к детству Тилля. К его семье», «Выглядит антисоветски. На фоне просоветского "Любимого города" — это в современных политических реалиях нормально… наверное», «У Тилля неразрывная связь с Россией и СССР в целом», «Да как и у большинства гэдээровцев», — написали фолловеры музыканта.

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В апреле Тилль Линдеманн удивил поклонников, исполнив песню Марка Бернеса о Киеве «Любимый город» на русском языке. К нему лидер немецкой группы Rammstein проявляет интерес довольно давно. Русский преподавали в школах в ГДР, где музыкант учился и рос. Уже в статусе звезды артист часто хорошо отзывался о России и периодически что-то говорил по-русски на концертах.

Кроме того, музыканту приписывают роман с украинской певицей Светланой Лободой, которая поет и говорит по-русски.