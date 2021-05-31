Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в Печерском районе Киева. Об этом 31 мая сообщается на сайте Национальной полиции украинской столицы

Отмечается, что на месте работают следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции.

«По предварительной информации, на улице Глазунова между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников совершил несколько выстрелов вверх. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников события», — говорится в сообщении.

День рождения в Винницкой области закончился стрельбой и блэкаутом © Нацполиция

Ранее сообщалось, что 31 мая возле дома в Шевченковском районе столицы произошел взрыв. По предварительным данным, в руках у 43-летнего потерпевшего детонировал взрывоопасный предмет. Его доставили в больницу.