Отмечается, что на месте работают следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции.
«По предварительной информации, на улице Глазунова между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников совершил несколько выстрелов вверх. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников события», — говорится в сообщении.
Правовая квалификация будет дана после проведения необходимых первоочередных следственных действий.
Ранее сообщалось, что 31 мая возле дома в Шевченковском районе столицы произошел взрыв. По предварительным данным, в руках у 43-летнего потерпевшего детонировал взрывоопасный предмет. Его доставили в больницу.