Акцию члены «Правого сектора» устроили в сквере Василия Слипака.
На снимках мужчина в черной форме помогает девочке лет десяти целиться из автомата по бумажному Кремлю. Также националисты учили парней-подростков собирать АКМ.
«Во время мероприятия все желающие имели возможность пострелять по Кремлю, колорадским жукам, сфотографироваться в военном снаряжении и испытать себя в разборке и сборке автомата Калашникова», — говорится в сообщении.
Кроме того, в День Киева с подачи депутата «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко в столице Украины разместили билборды с оскорблениями Москвы.
Ранее, в августе 2020 года, подобное мероприятие с расстрелом Кремля и «москалей» радикалы провели на семейном празднике под чтение детской книги писательницы Ларисы Ницой.
Сквер Василия Слипака у Андреевского спуска в Киеве назвали в честь украинского оперного певца, члена добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» в вооруженном конфликте в Донбассе, убитого в 2016 году и получившего звание Героя Украины.
* Деятельность организации запрещена в РФ