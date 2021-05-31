По случаю Дня Киева украинские националисты из группировок «Правый сектор»* и «Правая молодежь» организовали в сквере у Андреевского спуска мероприятие, на котором среди прочего учили детей стрелять из автомата по бумажному Кремлю. Об этом 30 мая рассказали в Facebook «Правого сектора»

Акцию члены «Правого сектора» устроили в сквере Василия Слипака.

На снимках мужчина в черной форме помогает девочке лет десяти целиться из автомата по бумажному Кремлю. Также националисты учили парней-подростков собирать АКМ.

«Во время мероприятия все желающие имели возможность пострелять по Кремлю, колорадским жукам, сфотографироваться в военном снаряжении и испытать себя в разборке и сборке автомата Калашникова», — говорится в сообщении.

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Ранее, в августе 2020 года, подобное мероприятие с расстрелом Кремля и «москалей» радикалы провели на семейном празднике под чтение детской книги писательницы Ларисы Ницой.

Сквер Василия Слипака у Андреевского спуска в Киеве назвали в честь украинского оперного певца, члена добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» в вооруженном конфликте в Донбассе, убитого в 2016 году и получившего звание Героя Украины.

* Деятельность организации запрещена в РФ