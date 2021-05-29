В целом на Западе считают, что есть противоречия между тем, как жестко Россия себя ведет, отстаивая свое мнение на мировой арене, и ее реальным потенциалом. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что Запад воспринимает Россию как слабую страну по числу союзников, с точки зрения экономического и демографического потенциала, но воспринимает ее всерьез с точки зрения ядерного потенциала.

«Россия также воспринимается очень серьезно с точки зрения воли, ума и яркости ее лидера Владимира Путина, которому они придают даже гипертрофированное значение и которого демонизируют», — отметил Марков.

По его мнению, ключевой вопрос, вокруг которого ведется дискуссия, — это российское население и элиты.

«Они считают, что элиты в целом зависят от них, и если поднажать, то возникнет предательство элит. Что касается населения, то позиция все время меняется. Одни считают, что население будет твердо стоять за суверенитет, несмотря на те или иные трудности, другие полагают, что посредством пропаганды можно изменить его настроения», — полагает политолог.

Поэтому начиная с 2013-2014 годов США и Запад давят на Россию, считая, что это давление каким-то образом будет разрешено в их пользу, заключил собеседник издания.

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