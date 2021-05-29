Сегодня распространено мнение, что США и Запад не считают Россию серьезным соперником, с интересами которого нужно считаться, потому что воспринимают ее как проигравшую сторону в холодной войне.
Эксперт отметил, что Запад воспринимает Россию как слабую страну по числу союзников, с точки зрения экономического и демографического потенциала, но воспринимает ее всерьез с точки зрения ядерного потенциала.
«Россия также воспринимается очень серьезно с точки зрения воли, ума и яркости ее лидера Владимира Путина, которому они придают даже гипертрофированное значение и которого демонизируют», — отметил Марков.
По его мнению, ключевой вопрос, вокруг которого ведется дискуссия, — это российское население и элиты.
«Они считают, что элиты в целом зависят от них, и если поднажать, то возникнет предательство элит. Что касается населения, то позиция все время меняется. Одни считают, что население будет твердо стоять за суверенитет, несмотря на те или иные трудности, другие полагают, что посредством пропаганды можно изменить его настроения», — полагает политолог.
Поэтому начиная с 2013-2014 годов США и Запад давят на Россию, считая, что это давление каким-то образом будет разрешено в их пользу, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.