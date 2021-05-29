Сегодня можно разделить украинцев, которые хотели бы переехать в Россию на постоянное место жительства, на три категории. Но все эти категории сталкиваются с одинаковыми проблемами. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров

В первую категорию украинцев входят люди, которые находятся в России, они продляют регистрацию, получают вид на жительство и так далее, медленно, но более или менее уверенно идут к получению гражданства, отметил эксперт.

«Вторая группа — это жители республик, которых на пути к российскому гражданству тормозит растянутое во времени получение паспорта республики. И третья группа — это те, кто проживают в Украине», — указал Вакаров.

Несмотря на заявления политиков о предоставлении гражданства, реалии очень отличаются от слов, сетует специалист.

Сегодня в России демографический кризис, который она могла бы его хотя бы частично решить за счёт лояльных к России украинцев, но она почему-то этого не делает, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.