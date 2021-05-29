В ходе внесения поправок в Конституцию РФ была поддержана инициатива, которая ввела единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь эта процедура занимает три месяца вместо шести. Тем не менее, как показывает практика, сроки могут затягиваться, а иностранцы, в частности граждане Украины, вынуждены сталкиваться с большим количеством бюрократических проволочек
В первую категорию украинцев входят люди, которые находятся в России, они продляют регистрацию, получают вид на жительство и так далее, медленно, но более или менее уверенно идут к получению гражданства, отметил эксперт.
«Вторая группа — это жители республик, которых на пути к российскому гражданству тормозит растянутое во времени получение паспорта республики. И третья группа — это те, кто проживают в Украине», — указал Вакаров.
Несмотря на заявления политиков о предоставлении гражданства, реалии очень отличаются от слов, сетует специалист.
Сегодня в России демографический кризис, который она могла бы его хотя бы частично решить за счёт лояльных к России украинцев, но она почему-то этого не делает, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.