Солистка группы Go_A, представлявшей Украину на «Евровидении-2021», Екатерина Павленко получила награду в номинации «Гордость нации». Премию «Женщина III тысячелетия» ей вручил лично первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, о чем он и сообщил на своей странице в Facebook 27 мая

«Имел честь вручить солистке группы Go_A Екатерине Павленко специальную награду всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". Екатерина недавно потрясла всю Украину. И это было настолько сделано по-украински. Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах — заставила объединиться», — написал вице-спикер.

Украинцы вышли на митинг в поддержку женщины, убившей мужа © Юлия Сегеда/Фейсбук СТЕРНЕНКО ПРОТИВ «ЯГОДЫ МАЛИНКИ»: КОНЦЕРТЫ РОССИЙСКОГО ПЕВЦА НА УКРАИНЕ ОКАЗАЛИСЬ ПОД ВОПРОСОМ.

Премия «Женщина III тысячелетия» вручается с 2006 года одноименной международной организацией. Этот знак отличия ранее получали актриса Ольга Сумская и певица Нина Матвиенко.

Группа GO_A во главе с Павленко заняла на «Евровидении-2021» 5-е место.