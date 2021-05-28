«Имел честь вручить солистке группы Go_A Екатерине Павленко специальную награду всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". Екатерина недавно потрясла всю Украину. И это было настолько сделано по-украински. Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах — заставила объединиться», — написал вице-спикер.
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Премия «Женщина III тысячелетия» вручается с 2006 года одноименной международной организацией. Этот знак отличия ранее получали актриса Ольга Сумская и певица Нина Матвиенко.
Группа GO_A во главе с Павленко заняла на «Евровидении-2021» 5-е место.