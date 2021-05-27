Визит Порошенко на передовую также зафиксировала съемочная группа «Пятого канала». В ролике он выглядит, как будто нетвердо держится на ногах.
Экс-президент продемонстрировал, что вишня, на фоне которой он снялся с военными, уже отцвела, а ягоды пока не созрели. Он объявил, что зато привез военным клубнику.
«Тут, на передовой, — лучшие и настоящие. У них находится время, чтобы снимать вирусные ролики… Благодарю за мужество и операторскую работу… Мы точно не дадим разрушить то, чего достигли потом, кровью, невероятными усилиями», — сказал Порошенко.
Под предлогом поездки в Донбасс Порошенко 27 мая не явился на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) по делу в отношении депутатов Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Тараса Козака.