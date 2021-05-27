Визит Порошенко на передовую также зафиксировала съемочная группа «Пятого канала». В ролике он выглядит, как будто нетвердо держится на ногах.

Адвокат объяснил, почему Порошенко не явился на допрос по делу Медведчука
Адвокат объяснил, почему Порошенко не явился на допрос по делу Медведчука
© eurosolidarity.org
Экс-президент продемонстрировал, что вишня, на фоне которой он снялся с военными, уже отцвела, а ягоды пока не созрели. Он объявил, что зато привез военным клубнику.

«Тут, на передовой, — лучшие и настоящие. У них находится время, чтобы снимать вирусные ролики… Благодарю за мужество и операторскую работу… Мы точно не дадим разрушить то, чего достигли потом, кровью, невероятными усилиями», — сказал Порошенко.

Под предлогом поездки в Донбасс Порошенко 27 мая не явился на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) по делу в отношении депутатов Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Тараса Козака.