Президент США Джо Байден ранее признал, что санкции против «Северного потока 2» контрпродуктивны, так как проект практически завершен и борьба с ним противоречит национальным интересам Штатов.
«Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%… И до тех пор, пока газ не потек по "Nord Stream 2", мы будем бороться за защиту наших интересов», — сказал Кулеба.
В то же время он признал, что теперь у строителей «Северного потока 2» есть намного больше шансов завершить газопровод.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.