Украина будет пытаться остановить «Северный поток 2» до тех пор, пока газопровод не завершен на 100% и по нему не пошел газ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 мая. Его слова приводит РИА Новости

Президент США Джо Байден ранее признал, что санкции против «Северного потока 2» контрпродуктивны, так как проект практически завершен и борьба с ним противоречит национальным интересам Штатов.

«Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%… И до тех пор, пока газ не потек по "Nord Stream 2", мы будем бороться за защиту наших интересов», — сказал Кулеба.

«Какая боль…» Польша смирилась с достройкой «Северного потока – 2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.