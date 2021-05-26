Буквально несколько месяцев назад была ситуация, когда электричества на Украине не хватало и его закупали в России и Белоруссии. И вот президент Владимир Зеленский подписывает закон о запрете импорта электроэнергии из РФ и РБ.
Кроме того, отметил эксперт, Зеленский не запретил брать аварийную помощь или осуществлять перетоки с РФ и РБ, потому что это единая система.
«Это такие двойные стандарты: я запрещаю, я молодец, но, если будет нужно, мы получим эту электроэнергию из России и Белоруссии. Скорее всего, летом ее будут даже больше брать, чем прошедшей зимой», — прогнозирует Корольчук.
По его мнению, кризисная ситуация зимой возникла из-за того, что ТЭС использовали запасы угля, накопленные для прохождения зимнего периода, для производства электричества по коммерческим контрактам, а о населении они решили забыть, но сейчас в реках много воды, активно включаются в работу гидроэлектростанции, чего не было в прошлом сезоне.
Вряд ли из-за запрета электроэнергии можно будет ожидать веерных отключений, но то, что возможны провалы в энергообеспечении и нештатные ситуации, однозначно, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.