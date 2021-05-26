Хотя президент Украины Владимир Зеленский и подписал этот указ о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии, окончательное решение все равно принимает Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом рассказал специалист по энергетике Юрий Корольчук в интервью изданию Украина.ру

Юрий Корольчук: Украина становится полигоном для опасных экспериментов США в ядерной энергетике © РИА Новости Украина / Константин Гришин Владимир Зеленский подписывает закон о запрете импорта электроэнергии из РФ и РБ.

Кроме того, отметил эксперт, Зеленский не запретил брать аварийную помощь или осуществлять перетоки с РФ и РБ, потому что это единая система.

«Это такие двойные стандарты: я запрещаю, я молодец, но, если будет нужно, мы получим эту электроэнергию из России и Белоруссии. Скорее всего, летом ее будут даже больше брать, чем прошедшей зимой», — прогнозирует Корольчук.

По его мнению, кризисная ситуация зимой возникла из-за того, что ТЭС использовали запасы угля, накопленные для прохождения зимнего периода, для производства электричества по коммерческим контрактам, а о населении они решили забыть, но сейчас в реках много воды, активно включаются в работу гидроэлектростанции, чего не было в прошлом сезоне.

Вряд ли из-за запрета электроэнергии можно будет ожидать веерных отключений, но то, что возможны провалы в энергообеспечении и нештатные ситуации, однозначно, заключил собеседник издания.

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