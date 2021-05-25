На борту судна Century у берегов Панами скончался 38-летний капитан из Одессы. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил портал Seafarers Journal со ссылкой на морского юриста Николая Гольбина и моряка, пожелавшего остаться анонимным

Судно направлялось в Панаму, где капитан должен был смениться. Однако за два дня до прихода в порт коллеги мужчины обнаружили его тело в каюте.

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Коллеги умершего считают, что капитан мог умереть неестественной смертью.

В марте в порту Дании погиб украинский моряк: мужчине не удалось увернуться от поднятой краном крышки люка, которая по неизвестным причинам упала на палубу.