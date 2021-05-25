Судно направлялось в Панаму, где капитан должен был смениться. Однако за два дня до прихода в порт коллеги мужчины обнаружили его тело в каюте.
В офисе компании-судовладельца дали команду опечатать каюту с телом и ждать панамских властей. По последним данным, тело украинца продолжает лежать в каюте, а власти Панамы отказываются его забирать.
Коллеги умершего считают, что капитан мог умереть неестественной смертью.
В марте в порту Дании погиб украинский моряк: мужчине не удалось увернуться от поднятой краном крышки люка, которая по неизвестным причинам упала на палубу.