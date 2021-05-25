Харьковский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение городского совета предоставить русскому языку статус регионального в городе. Соответствующее решение 25 мая опубликовано на сайте Единого госреестра судебных решений

«Признать противоправным и недействительным от 28.02.2018 решение Харьковского городского совета "О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики в городе Харькове" №788/12 от 20.08.2012», — говорится в решении суда.

Украинский язык: как в нем появилась «парасолька» © CC0, Pixabay

В ноябре прошлого года уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился в местные советы с требованием отменить решения о функционировании региональных языков и попросил проследить за этим Генпрокуратуру.

Позднее он назвал позором то, что депутаты горсовета Николаева не смогли отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, поскольку не хватило голосов. Языковой омбудсмен разместил протокол поименного голосования и потребовал от правоохранителей решительных действий.