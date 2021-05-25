«Признать противоправным и недействительным от 28.02.2018 решение Харьковского городского совета "О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики в городе Харькове" №788/12 от 20.08.2012», — говорится в решении суда.
Мотивацией своего решения суд назвал решение Конституционного суда от 28 февраля 2018 года, который признал решение не соответствующим положениям Конституции Украины и нормы Закона «Об основах государственной языковой политики».
В ноябре прошлого года уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился в местные советы с требованием отменить решения о функционировании региональных языков и попросил проследить за этим Генпрокуратуру.
Позднее он назвал позором то, что депутаты горсовета Николаева не смогли отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, поскольку не хватило голосов. Языковой омбудсмен разместил протокол поименного голосования и потребовал от правоохранителей решительных действий.