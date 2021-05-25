Владимиру Зеленскому некуда уходить с поста президента Украины. Если он это сделает, к нему будут предъявлять массу претензий, начиная от военных преступлений и заканчивая вопросами экономического характера. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт объяснил, что ответственность за военные преступления он несет как верховный главнокомандующий украинской армии, а в случае экономических преступлений он несет ответственность за свое окружение, даже если лично он денег не брал.

«А его игры с Конституционным судом, который он предлагал разогнать? Он же не на сцене «95 квартала», где можно нести любую чушь, а народ хлопает и смеется. Нельзя разгонять КС. КС принимает решение, а президент как гарант Конституции обязан их исполнять, а не оценивать. У него таких преступлений вагон и маленькая тележка», — указал Ищенко.

Политолог также отметил, что после окончания президентского срока Зеленскому многие захотят отомстить, поскольку он сумел многих разочаровать, а народ будет радоваться его преследованию так же, как радовался преследованию его предшественника Петра Порошенко.

Кроме того, по его словам, после ухода с поста президента Зеленскому нужно будет где-то зарабатывать деньги, но как комика его воспринимать больше не будут, а избраться в Раду со своей партией «Слуга народа» он вряд ли сможет, поскольку эта партия формировалась во многом за счет личного высокого рейтинга Зеленского, от которого уже ничего не останется.

Возможно, Зеленский хотел бы оставить президентский пост, вернуться в 2018 год и вообще не думать о должности главы государства, но теперь у него просто нет иного выхода, резюмировал специалист.