Разговоры о планах Зеленского идти на второй срок начались весной 2020 года. Ранее в ходе пресс-конференции, посвященной двухлетию своего президентства, отвечая на вопрос журналистов, Зеленский заявил, что ещё не принял решение, идти ли на второй срок.
Эксперт объяснил, что ответственность за военные преступления он несет как верховный главнокомандующий украинской армии, а в случае экономических преступлений он несет ответственность за свое окружение, даже если лично он денег не брал.
«А его игры с Конституционным судом, который он предлагал разогнать? Он же не на сцене «95 квартала», где можно нести любую чушь, а народ хлопает и смеется. Нельзя разгонять КС. КС принимает решение, а президент как гарант Конституции обязан их исполнять, а не оценивать. У него таких преступлений вагон и маленькая тележка», — указал Ищенко.
Политолог также отметил, что после окончания президентского срока Зеленскому многие захотят отомстить, поскольку он сумел многих разочаровать, а народ будет радоваться его преследованию так же, как радовался преследованию его предшественника Петра Порошенко.
Кроме того, по его словам, после ухода с поста президента Зеленскому нужно будет где-то зарабатывать деньги, но как комика его воспринимать больше не будут, а избраться в Раду со своей партией «Слуга народа» он вряд ли сможет, поскольку эта партия формировалась во многом за счет личного высокого рейтинга Зеленского, от которого уже ничего не останется.
Возможно, Зеленский хотел бы оставить президентский пост, вернуться в 2018 год и вообще не думать о должности главы государства, но теперь у него просто нет иного выхода, резюмировал специалист.