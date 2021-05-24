Победитель «Евровидения» традиционно определялся суммой баллов, данных национальными жюри и зрителями. Украина в общей сложности набрала 364 очка, получив 12 баллов от Литвы, 10 — от Бельгии, 9 — от Мальты и 8 — от Швеции.
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Украинское национальное жюри поставило 12 очков Италии, 10 — Франции и 8 — Швейцарии. По первому месту вкусы профессионалов с простыми украинцами совпали, граждане страны тоже дали 12 баллов Италии, в остальном совпадений почти нет: 10 баллов ушло Литве, 8 — Финляндии, а 4 — России.