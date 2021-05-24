Украинская группа Go_A, занявшая на «Евровидении-2021» пятое место, получила на конкурсе 97 голосов от жюри и 267 голосов от зрителей. Данные о том, кто именно голосовал за киевский коллектив и за кого проголосовала сама Украина, появились на официальном сайте конкурса

Дукалис рассказал всю правду о Садальском и его «свадьбе» с Максаковой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

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Украинское национальное жюри поставило 12 очков Италии, 10 — Франции и 8 — Швейцарии. По первому месту вкусы профессионалов с простыми украинцами совпали, граждане страны тоже дали 12 баллов Италии, в остальном совпадений почти нет: 10 баллов ушло Литве, 8 — Финляндии, а 4 — России.