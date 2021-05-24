В Роттердаме подвели итоги международного песенного конкурса Евровидение». Победителями в этом году стали исполнители из Италии. Украинская группа GO-A заняла пятое место

Украинские болельщики высказались в своих соцсетях, насколько, с их точки зрения, объективным было решение жюри, и прокомментировали, кому страны-участницы отдавали свои голоса.

Политолог Янина Соколовская считает, что решение жюри было политизированным:

«ИТОГИ ЕВРОВИДЕНИЯ: КЛУБ ДРУЗЕЙ УКРАИНЫ СМЕНИЛ СОСТАВ

По итогам "Евровидения" Украину могут порадовать два момента:

1. на конкурс в третий раз не потратимся;

2. несмотря на усилия т. н. профессионального жюри, дающего 50% голосов, забросившего Украину на 10-е место и поставившего Россию на 9-е, Украина по итогам зрительского голосования вышла на 5-е место, оставив РФ далеко позади (364 балла Украина, 204 — РФ).

Учитывая политизированность голосования на этом, казалось бы, песенном конкурсе, посмотрите, как распределились голоса жюри, кто дал Украине 12 баллов и кто поставил 0 (последние, за редким исключением, вполне предсказуемы).

Тройка лидеров наших симпатий выглядит так: максимальные 12 баллов поставила, конечно же, Литва. Бельгия дала 10 и Грузия —7.

Изучите список детально, он дает представление о новом составе "Клуба друзей Украины":

Израиль — 4

Польша — 0

Сан-Марино — 0

Албания — 0

Мальта — 5

Эстония — 4

Северная Македония — 0

Азербайджан — 6

Норвегия — 3 бали

Испания — 0

Австрия — 0

Великобритания — 0

Италия — 1

Словения — 0

Греция — 1

Латвия — 7

Ирландия — 6

Молдова — 0

Сербия — 0

Болгария — 0

Кипр — 0

Бельгия — 10

Германия — 5

Австралия — 5

Финляндия — 0

Португалия — 2

Исландия — 3

Румыния — 5

Хорватия — 0

Чехия — 0

Грузия — 7

Литва — 12

Дания — 0

Россия — 0

Франция — 0

Швеция — 8

Швейцария — 0

Нидерланды — 3.

На этом песни закончились, начались политические выводы».



Журналист и политический эксперт Виталий Чепинога считает, что пристальное внимание к «Евровидению» и маниакальное желание в нем победить говорит о комплексах Украины:

«Ни в одной "нормальной" стране никто так горячо не смотрит "Евровидение", не болеет за "своих", не беспокоится о количестве голосов, об интригах судей и прогнозах относительно победителя… Иначе говоря, нормальные люди не должны знать, что это такое вообще… Наше чрезмерное внимание к этому конкурсу — тяжелые и непреодолимые последствия советского прошлого… Мы до сих пор головой живем в той тоталитарной системе координат и ценностей, хотя нам и больно отдавать себе в этом отчет… За неимением чего-то другого, тогда в стране все смотрели чемпионаты, олимпиады, спартакиады, какие-то универсиады и Игры доброй воли… Волейбол, фигурное катание, борьбу, прыжки с шестом и шахматы… Потому что больше ничего у нас не было и не было чем хвастается… Хоккеисты и ракеты… И обязательно надо было где-то кого-то победить, перегнать, преодолеть… В чем-либо, как-нибудь, любой ценой… Даже если всему остальному миру на это было глубоко… наплевать…»



Народный депутат Виктория Сюмар отметила роль государственной политики по украинизации в развитии современной украинской культуры: «Ничего не писала вчера, потому что это не про эмоцию, а про стратегии. Украина на "Евровидении" еще раз показывает себя как один из мировых лидеров в современной музыкальной культуре. Песня Go-A не просто украиноязычная. Она пример, как с фолка можно сделать суперсовременную и крутую электронную композицию, способную захватывать миллионы. И я искренне рада, что с 2014 года украинская песенная культура так стремительно развивается. Я не знаю, поехала бы группа Go-A на конкурс, не будь прозрачного и честного конкурса на независимом "Общественном". Я не знаю, было бы так много новых талантливых групп, если бы не квоты украиноязычных песен и т.д. В конце концов и талант шоу на ТВ тоже добавляет развитию. Мы очень талантливая и песенная нация. Но и государственная политика имеет значение. Верить и способствовать Своему. Давать пространство для развития без давления и вмешательства. И тогда мир будет петь не только "плакала", но и много других замечательных украинских слов). Приветствую Go-A, поздравляю всех нас) PS. Когда мы делали закон о квотах, основная страшилка была, что на всех радиостанциях будет один Вакарчук :-). Нам же критически не хватает веры в себя. Произошло иначе). Хотя Вакарчук всегда великолепен».



Экономический эксперт Андрей Блинов обозначил главные тренды нынешнего песенного конкурса: «Несколько очень субъективных выводов о "Евровидении-2021":

1. Это едва ли молодежная музыка: нынешние under 25 таким не очаровываются.

2. Больше всего на "Евровидении", как и прежде, в цене национальная песня (автентика, язык, костюмы), а также откровенный стеб и романтический евро-поп, если с изюминкой. В этом плане Украина, Финляндия, Италия обставили многих. Франция — если бы не полное ощущение Пиаф.

3. В сухом остатке запомнились 12 исполнителей, которые в итоге (вангую) и попадут в топ-10 (MAL, POR, RUS, GRE, MLD, FIN, UKR, FRA, AZE, ITA, SWE, SMN).

4. Надо бы ввести в трансляцию титры слов песен. Возможно, кардинально изменило бы голосование евродомохозяек.

5. На сей раз вообще минимум политики.

6. Что, ваще никто не спел о короне?

P.S. Жюри "Евровидения" — особый, не познанный наукой тяжелый случай».

Журналист Константин Стогний не в восторге от репертуара конкурса, в том числе и украинского: «Ну, что я вам скажу… "Евровидение" — это вам не Сан-Ремо. Помню, на следующий день после выступления певца в Италии народ штурмовал лотки с кассетами "МК-60" и записью Тото, Рикардо или Аль Бано с Рамирой. А вот после просмотра "Евровидения" я поймал себя на мысли, что вряд ли запишу себе на флешку в машину что-то из услышанного. Ну, за редким исключением. А вы?»



Композитор Владимир Быстряков считает, что украинская музыка в этом году не попала в топ: «Ну не догоняет Европа наш продвинутый хутор! Что у них со вкусом?! Печалька… такие декорации… из чистого дуба… И распиаренную "манижу-на-манеже" тоже… как-то… не очень…»

