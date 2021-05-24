Украинские болельщики высказались в своих соцсетях, насколько, с их точки зрения, объективным было решение жюри, и прокомментировали, кому страны-участницы отдавали свои голоса.
Политолог Янина Соколовская считает, что решение жюри было политизированным:
«ИТОГИ ЕВРОВИДЕНИЯ: КЛУБ ДРУЗЕЙ УКРАИНЫ СМЕНИЛ СОСТАВ
По итогам "Евровидения" Украину могут порадовать два момента:
1. на конкурс в третий раз не потратимся;
2. несмотря на усилия т. н. профессионального жюри, дающего 50% голосов, забросившего Украину на 10-е место и поставившего Россию на 9-е, Украина по итогам зрительского голосования вышла на 5-е место, оставив РФ далеко позади (364 балла Украина, 204 — РФ).
Учитывая политизированность голосования на этом, казалось бы, песенном конкурсе, посмотрите, как распределились голоса жюри, кто дал Украине 12 баллов и кто поставил 0 (последние, за редким исключением, вполне предсказуемы).
Тройка лидеров наших симпатий выглядит так: максимальные 12 баллов поставила, конечно же, Литва. Бельгия дала 10 и Грузия —7.
Изучите список детально, он дает представление о новом составе "Клуба друзей Украины":
Израиль — 4
Польша — 0
Сан-Марино — 0
Албания — 0
Мальта — 5
Эстония — 4
Северная Македония — 0
Азербайджан — 6
Норвегия — 3 бали
Испания — 0
Австрия — 0
Великобритания — 0
Италия — 1
Словения — 0
Греция — 1
Латвия — 7
Ирландия — 6
Молдова — 0
Сербия — 0
Болгария — 0
Кипр — 0
Бельгия — 10
Германия — 5
Австралия — 5
Финляндия — 0
Португалия — 2
Исландия — 3
Румыния — 5
Хорватия — 0
Чехия — 0
Грузия — 7
Литва — 12
Дания — 0
Россия — 0
Франция — 0
Швеция — 8
Швейцария — 0
Нидерланды — 3.
На этом песни закончились, начались политические выводы».
Журналист и политический эксперт Виталий Чепинога считает, что пристальное внимание к «Евровидению» и маниакальное желание в нем победить говорит о комплексах Украины:
«Ни в одной "нормальной" стране никто так горячо не смотрит "Евровидение", не болеет за "своих", не беспокоится о количестве голосов, об интригах судей и прогнозах относительно победителя… Иначе говоря, нормальные люди не должны знать, что это такое вообще… Наше чрезмерное внимание к этому конкурсу — тяжелые и непреодолимые последствия советского прошлого… Мы до сих пор головой живем в той тоталитарной системе координат и ценностей, хотя нам и больно отдавать себе в этом отчет… За неимением чего-то другого, тогда в стране все смотрели чемпионаты, олимпиады, спартакиады, какие-то универсиады и Игры доброй воли… Волейбол, фигурное катание, борьбу, прыжки с шестом и шахматы… Потому что больше ничего у нас не было и не было чем хвастается… Хоккеисты и ракеты… И обязательно надо было где-то кого-то победить, перегнать, преодолеть… В чем-либо, как-нибудь, любой ценой… Даже если всему остальному миру на это было глубоко… наплевать…»
Народный депутат Виктория Сюмар отметила роль государственной политики по украинизации в развитии современной украинской культуры: «Ничего не писала вчера, потому что это не про эмоцию, а про стратегии. Украина на "Евровидении" еще раз показывает себя как один из мировых лидеров в современной музыкальной культуре. Песня Go-A не просто украиноязычная. Она пример, как с фолка можно сделать суперсовременную и крутую электронную композицию, способную захватывать миллионы. И я искренне рада, что с 2014 года украинская песенная культура так стремительно развивается. Я не знаю, поехала бы группа Go-A на конкурс, не будь прозрачного и честного конкурса на независимом "Общественном". Я не знаю, было бы так много новых талантливых групп, если бы не квоты украиноязычных песен и т.д. В конце концов и талант шоу на ТВ тоже добавляет развитию. Мы очень талантливая и песенная нация. Но и государственная политика имеет значение. Верить и способствовать Своему. Давать пространство для развития без давления и вмешательства. И тогда мир будет петь не только "плакала", но и много других замечательных украинских слов). Приветствую Go-A, поздравляю всех нас) PS. Когда мы делали закон о квотах, основная страшилка была, что на всех радиостанциях будет один Вакарчук :-). Нам же критически не хватает веры в себя. Произошло иначе). Хотя Вакарчук всегда великолепен».
Экономический эксперт Андрей Блинов обозначил главные тренды нынешнего песенного конкурса: «Несколько очень субъективных выводов о "Евровидении-2021":
1. Это едва ли молодежная музыка: нынешние under 25 таким не очаровываются.
2. Больше всего на "Евровидении", как и прежде, в цене национальная песня (автентика, язык, костюмы), а также откровенный стеб и романтический евро-поп, если с изюминкой. В этом плане Украина, Финляндия, Италия обставили многих. Франция — если бы не полное ощущение Пиаф.
3. В сухом остатке запомнились 12 исполнителей, которые в итоге (вангую) и попадут в топ-10 (MAL, POR, RUS, GRE, MLD, FIN, UKR, FRA, AZE, ITA, SWE, SMN).
4. Надо бы ввести в трансляцию титры слов песен. Возможно, кардинально изменило бы голосование евродомохозяек.
5. На сей раз вообще минимум политики.
6. Что, ваще никто не спел о короне?
P.S. Жюри "Евровидения" — особый, не познанный наукой тяжелый случай».
Журналист Константин Стогний не в восторге от репертуара конкурса, в том числе и украинского: «Ну, что я вам скажу… "Евровидение" — это вам не Сан-Ремо. Помню, на следующий день после выступления певца в Италии народ штурмовал лотки с кассетами "МК-60" и записью Тото, Рикардо или Аль Бано с Рамирой. А вот после просмотра "Евровидения" я поймал себя на мысли, что вряд ли запишу себе на флешку в машину что-то из услышанного. Ну, за редким исключением. А вы?»
Композитор Владимир Быстряков считает, что украинская музыка в этом году не попала в топ: «Ну не догоняет Европа наш продвинутый хутор! Что у них со вкусом?! Печалька… такие декорации… из чистого дуба… И распиаренную "манижу-на-манеже" тоже… как-то… не очень…»