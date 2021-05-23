Президент Украины Владимир Зеленский пытается играть роль спасителя украинского государства и реформатора, однако многим уже стало ясно, что он совершенно не тот, кем пытается казаться, сказал в интервью Украина.ру украинский политолог Павел Рудяков

Зеленский довел Украину до еще более подвешенного состояния - Рудяков © REUTERS, Gleb Garanich «Он (Зеленский — ред.) продолжает играть роль такого реформатора, которым не является», — сказал Рудяков. Полный текст интервью читайте здесь Ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту главы государства. Встреча с представителями СМИ прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа.