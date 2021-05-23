Пресс-конференция Зеленского, прошедшая 20 мая, формирует образ сильного, победного государственного деятеля, который контрастирует с тем, как президент воспринимается в общественном сознании украинского народа, полагает политолог.
«Он (Зеленский — ред.) продолжает играть роль такого реформатора, которым не является», — сказал Рудяков.
Полный текст интервью читайте здесь
Ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту главы государства. Встреча с представителями СМИ прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа.