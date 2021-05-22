Украина относится как раз к тем странам, которые хотели бы, чтобы Россия и США выясняли свои отношения бесконечно. Причём в истеричном конфронтационном стиле. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции выразил мнение, что отказ Вашингтона от санкций против «СП-2» будет проигрышем Соединенных Штатов и лично президента Джо Байдена.

Эксперт отметил, что договорённости между Россией и США могут серьёзно ограничить свободу рук украинских политиков, поставить их в рамки и не дать возможности манипулировать и страной, и игроками извне, поэтому как только Украина прекратит быть этим спойлером, её роль в конфронтации двух сверхдержав резко упадёт.

«Украина будет оставаться спойлером, занимая, как правило, американскую точку зрения, но при этом не переходя определённые красные линии, могущие вызвать неприемлемую для Украины реакцию России. Как долго можно ходить по лезвию ножа? Пока достаточно долго. Я бы не испытывал здесь в обозримом будущем никакого оптимизма. Две сверхдержавы, находящиеся в менталитете окончившейся уже тридцать лет назад холодной войны, продолжают рассматривать Украину, как в своё время они рассматривали пограничные страны между двумя глобальными социально-экономическими системами, социализмом и коммунизмом», — указал Злобин.

Исторический опыт показывает, что как бы это ни было выгодно этим странам в тактическом плане, в стратегическом плане это может нанести им сильнейший ущерб и надолго отбросить назад, сегодня этот риск просматривается и на Украине, заключил собеседник издания.

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