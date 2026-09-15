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Вновь смертельный удар по автомобилю: БПЛА атаковали мирных жителей в ДНР

Вновь смертельный удар по автомобилю: БПЛА атаковали мирных жителей в ДНР - 15.09.2026 Украина.ру

Вновь смертельный удар по автомобилю: БПЛА атаковали мирных жителей в ДНР

В ДНР из-за атаки украинского БПЛА на автомобиль погиб мирный житель, четыре человека были ранены в Донецке и Донецком городском округе. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 14 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"

2026-09-15T01:21

2026-09-15T01:21

2026-09-15T01:21

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Террористы киевского режима продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на территории Донецкой Народной Республики. Наиболее смертоносными оказываются удары по легковым автомобилям с людьми."В посёлке Степное Волновахского муниципального округа при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина 1974 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал Пушилин.Кроме того, в Ленинском районе Донецка в результате атаки беспилотников на локомотивное депо пострадали сотрудники предприятия."Тяжело ранен мужчина 1965 года рождения, ранения средней степени тяжести получила женщина 1966 года рождения, пострадал мужчина 1974 года рождения", — уточнил глава региона.В поселке городского типа Старомихайловка городского округа Донецк при подрыве на взрывоопасном предмете пострадал мужчина 1995 года рождения.Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим своевременно оказывается квалифицированная медицинская помощь."Повреждены двенадцать домостроений, три объекта гражданской инфраструктуры, два тепловоза, два грузовых и два легковых автомобиля в городском округе Донецк, в Волновахском, Великоновоселковском, Красноармейском, Кураховском и Шахтерском муниципальных округах", — добавил он.Ранее сообщалось, что в ДНР украинский БПЛА ударил по автомобилю с семьёй, погибли три человека.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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