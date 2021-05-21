Депутаты поддержали соответствующий проект постановления 292 голосами.
В частности, Рада призвала Палату представителей и Сенат Конгресса США 117-го созыва использовать все законодательные инструменты «для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream AG».
Ранее Госдеп США предоставил Конгрессу отчет о компании и суднах, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Комитет Сената США по международным делам заявил, что решение администрации не вводить санкции против оператора проекта является ошибочным.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что опасается встречи лидеров Владимира Путина и Джозефа Байдена, поскольку не исключает, что США могут отменить санкции против «Северного потока-2».