Депутаты Верховной Рады Украины поддержали обращение к США и Европейскому союзу с просьбой ввести санкции из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Трансляцию заседания парламента 21 мая вел телеканал «Рада»

Депутаты поддержали соответствующий проект постановления 292 голосами.

«Северный поток – 2»: США не планируют вводить санкции против оператора проекта, но под них подпадут российские суда и компании © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее Госдеп США предоставил Конгрессу отчет о компании и суднах, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Комитет Сената США по международным делам заявил, что решение администрации не вводить санкции против оператора проекта является ошибочным.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что опасается встречи лидеров Владимира Путина и Джозефа Байдена, поскольку не исключает, что США могут отменить санкции против «Северного потока-2».