Главным мотивом судебного дела против депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука является политический, сказал в интервью Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант

Украинским властям важно зачистить олигархов и просто богатых людей, которые могут связывать Украину экономически и политически с Россией, поэтому они арестовали Медведчука, полагает эксперт.

«Я думаю, что основной мотив — политический», — сказал Дзермант.

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Коцаба: Медведчук уже начал забивать гвозди в гроб действующей власти © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.