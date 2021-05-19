Сегодня внешние силы вынуждают украинские власти зачищать конкурентов и тех, кто может хоть как-то коммуницировать с восточнославянскими соседями страны, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

- Алексей, как в Белоруссии освещался судебный процесс против Виктора Медведчука, учитывая, что у него якобы были хорошие отношения и с президентом Лукашенко?

— У нас подробно освещались все нюансы политического преследования Медведчука. Очевидно, что дело здесь не в экономике. В информационном пространстве Беларуси это подается как политически мотивированный правовой беспредел и продолжение зачистки конкурентного политического поля на Украине.

При этом подчеркивается, что Медведчук прилагал миротворческие усилия, и его роль была стабилизирующей для украинской политики. И то, что убирают такие фигуры, говорит о крайне нервозном состоянии украинской власти, потому что она боится конкуренции и не хочет никакого налаживания отношений с восточнославянскими соседями.

Здесь также присутствует мотив внешнего управления, когда внешние силы вынуждают украинские власти зачищать конкурентов и тех, кто может хоть как-то коммуницировать с Россией и заодно с Беларусью.

- Одну из версий преследования Медведчука связывают с так называемой деолигархизацией Украины, когда транснациональным корпорациям важно зачистить «национально ориентированных» олигархов. Есть ли у них такие планы, и сможет ли это осуществить Зеленский?

— Возможно, олигархи видятся им как одна из последних преград для полной деолигархизации Украины. Понятно, что олигархи заботятся исключительно о своих интересах, но если интересы завязаны на украинское государство, так или иначе они будут защищать его перед лицом транснационального западного капитала. Этот мотив может присутствовать. Но я думаю, что основной мотив — политический. Им важно зачистить олигархов и просто богатых людей, которые могут связывать Украину экономически и политически с Россией.

- Как, на ваш взгляд, сложится дальнейшая судьба Медведчука?

— Сложно сказать. Украина в теперешнем своем состоянии трудно предсказуемое государство. Там могут и осудить, и включить полномасштабные репрессии. Вопрос в личной позиции Виктора Медведчука, убежит ли он, останется ли, будет ли он готов даже пойти на жертвы. Если он это сделает, это будет говорить о его характере как политика.

Тенденции, безусловно, тревожные. Да, это продолжение того, что было и раньше, но все же при Порошенко Медведчук чувствовал себя достаточно уверенно. Но сейчас пришла его очередь. Это в целом говорит об ухудшении общественно-политического климата в Украине. В такой ситуации браться предсказывать судьбу любого человека в принципе невозможно.

Медведчук и «обычаи войны», которой нет © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

- Зеленский все же подписал закон о запрете импорта электроэнергии из РФ и РБ. Кто от этого больше всего выиграет?

— Сложно сказать, что от этого выиграет Украина. Вряд ли они найдут ей замену, им это было достаточно выгодно. Опять же, это решение было продиктовано политикой любыми способами оторвать Украину от связей со своими соседями.

Явно есть лоббисты зарубежных компаний, которые хотят заместить Россию и Беларусь на украинском рынке.

Но тут вопрос еще и в том, насколько это удастся. Мы видим, что во время аварий украинцы все равно обращаются за помощью к белорусам. Мы понимаем, что Украина сама по себе неплатежеспособная страна, особенно если цены серьезно вырастут на ту же самую электроэнергию. Одно дело подписать, а другое — реализовать.

Но тенденции тоже очевидны. На Украину давят, чтобы она порвала все связи со своими восточнославянскими соседями.

- Ранее глава международной торговой палаты Украины Сергей Сиволап заявил, что из-за сокращения поставок из России и Белоруссии дефицит дизтоплива может составить от 150 до 270 тыс. тонн, что ставит под угрозу проведение посевных работ. Можно ли утверждать, что Украина действительно осталась без солярки?

— Пока сложно сказать. Мне кажется, что это просто громкое заявление. Они все равно не смогут заместить такие большие объемы дизтоплива и будут нуждаться в нем. Поэтому они покричат, выплеснут эмоции и все равно будут закупать солярку в той же Беларуси. Возможно, через посредников. Но в любом случае для них это будет выгодно.

- Какое у вас в целом сложилось впечатление о Зеленском? Это самостоятельная фигура, это ставленник неких сил, или все его действия носят случайный порядок?

— Я изначально не испытывал никаких особых надежд, связанных с ним. Это политтехнологически накачанная фигура, которая использует определенные ожидания в обществе. Но мы видим, что карьера многих украинских политиков, на которых возлагали большие надежды, начавшись достаточно интенсивно, заканчивается минимальными рейтингами.

Олег Неменский: Украина движется к жесткой диктатуре, но диктатором будет уже не Зеленский © РИА Новости, Нина Зотина

- Сможет ли он сохранить свой пост и кто в политтехнологическом плане может прийти ему на смену?

— На сегодняшний день он еще сохраняет достаточно высокие рейтинги. Что будет к концу его президентства, вопрос. Вопрос еще и в том, кто из его оппонентов останется на свободе и сохранит какие-то ресурсы. Для этого и зачищают таких людей, как Медведчук, чтобы убрать конкурентов.

Мы видим, что растет рейтинг политической силы, связанной с Медведчуком. Не факт, что он бы победил на президентских выборах. Но фактор влияния этой партии был бы серьезным для определения будущего главы государства. Поэтому пока сложно говорить, кто может выстрелить. Но зачищают именно тех, кто может создать ему реальную конкуренцию.

- Сейчас пошли разговоры, что Зеленский продолжает путь Януковича, когда он посадил лидера оппозиции Тимошенко, попытался вывести во второй тур пещерных националистов и в итоге потерпел крах. Может ли Зеленский в этом плане повторить его судьбу?

— Это немного похоже, но вряд ли будет полное повторение. Вопрос еще в том, насколько украинские власти смогут справиться с Медведчуком. Это тоже серьезный игрок. Он прекрасно понимает, что, ввязавшись в эту тяжбу с украинским государством, он может выйти из нее победителем и нарастить свой рейтинг. Поэтому хотя для него эта игра очень опасна, она может закончиться тем, что он станет более популярной фигурой в обществе после показательного «наезда» властей в Киеве. Но, опять же, до президентских выборов еще далеко, все может поменяться.